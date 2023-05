Wallasch übergibt an Nachfolger: Neuer Standort von First Stop in Büdingen Zum 1. Juni 2023 übernimmt die Reifenservice Büdingen GmbH die Geschäfte des Standortes von Reifen Wallasch im hessischen Büdingen. Der bisherige Point-S Partnerbetrieb wird am Markt als Teil der First-Stop-Organisation auftreten und auch von der First-Stop-Zentrale im nahen Friedberg geführt werden. Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN

https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2023/05/Buedingen-First-Stop-klein-.jpg 450 600 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Christine Schönfeld 2023-05-31 11:17:44 2023-05-31 11:19:28 Wallasch übergibt an Nachfolger: Neuer Standort von First Stop in Büdingen