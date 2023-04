Hankook führt neuen Ventus S1 Evo Z AS X – in Nordamerika

Hankook Tire hat einen neuen UHP-Ganzjahresreifen vorgestellt: den Ventus S1 Evo Z AS X. Der Reifen sei für Luxus-SUVs gemacht, wie es dazu in einer Mitteilung von Hankook Tire America heißt, wird aber aller Voraussicht nach ausschließlich auf dem nordamerikanischen Markt angeboten; die Europaorganisation von Hankook konnte sich zu einer entsprechenden Anfrage noch nicht äußern. Da die Seitenwand des Reifens aber kein 3PMSF-Symbol trägt, scheint die Einführung in Europa als Ganzjahresreifen unsicher. Bereits verfügbar ist der Reifen in neun Größen zwischen 18 und 22 Zoll, zehn weitere sollen noch im Laufe dieses Jahres folgen. ab