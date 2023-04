Firestone bringt aufstrebende Künstler auf eigene Southside-Festival-Bühne

Firestone stellt eine eigene Bühne auf dem Southside Festival in Neuhausen ob Eck. In Kooperation mit Deezer bringt die Reifenmarke aufstrebende Künstler auf das Festival und bietet ihnen damit ein Sprungbrett. Wer die große Chance auf einen Auftritt erhält, entscheidet ein Contest – für den Deezer und Firestone ab jetzt aufrufen, zu voten.

Bis vor Kurzem fand die offizielle Bewerbungsphase für Solokünstler und Bands statt – und nun wird es ernst: Die Abstimmung startet am 13. April und läuft bis zum 24. Mai 2023: roadtothemainstagebyfirestone.withdeezer.com. Unter allen Teilnehmenden werden außerdem zwei Festivalpässe und ein sechsmonatige Deezer Premium Abo verlost. Das Line-Up des Festivals kann sich sehen lassen: Die Ärzte, Placebo, Queens of the Stone Age, Billy Talent, Kraftklub, Peter Fox, Muse, Casper und viele mehr. Für den Reifenhersteller ist die Zusammenarbeit mit Festivals laut eigenen Angaben mehr als nur Sponsoring. Die Marke arbeite eng mit jedem einzelnen Festival zusammen, “um sicherzustellen, dass sowohl Künstler als auch Fans durch authentische Erlebnisse zusammengebracht werden”. Künstler, Bands und DJs würden die Möglichkeit bekommen, bei großen europäischen Festivals auf der Firestone-Bühne aufzutreten – darunter auch in Frankreich und in Großbritannien. cs