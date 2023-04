75 Prozent nachhaltige Materialien – Apollo Tyres legt mit Pkw-Reifen nach

Auf dem Weg zu nachhaltigeren Reifen hat Apollo Tyres einen weiteren Entwicklungsschritt vollzogen. Nachdem der indische Hersteller erst kürzlich einen zu 75 Prozent aus nachhaltigen Materialien bestehenden Landwirtschaftsreifen vorgestellt hat, folgen nun zwei Pkw-Reifen mit gleichem Anteil. Beide Reifen – der Apollo Amperion für E-Autos sowie der UHP-Reifen Apollo Aspire 4G+ – hätten bereits die Straßenzulassung für Indien erhalten. Vor einer etwaigen Markteinführung wolle der Hersteller die Reifen aber unter typischen Betriebsbedingungen auf der Straße testen, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die Entwicklung der beiden Reifen stehe dabei im Einklang mit Apollo Tyres‘ Unternehmenszielen, bis 2030 insgesamt 40 Prozent nachhaltige Materialien in seinen Reifen zu verarbeiten und bis 2050 CO 2 -neutral zu sein. Die beiden neuentwickelten Pkw-Reifen enthielten dabei viele besondere Mischungsbestandteile in verschiedenen Komponenten, darunter biobasierte und recycelte Materialien, außerdem nachhaltigen Naturkautschuk. ab