Küke Vertriebsgesellschaft schult Kunden zu Austone-Lkw-Reifen

Die Küke Vertriebsgesellschaft und Sales Manager Kai Frantzen haben kürzlich etliche Kunden zu den Lkw-Reifen der exklusiven Marke Austone geschult. Die Teilnehmer hatten dabei die Möglichkeit, ihr Produktwissen zu erweitern und sich außerdem über neueste Entwicklungen in der Reifenindustrie auszutauschen. Besonders „begeistert“ habe dabei das sogenannte Reifenmobil, in dessen Heck die Austone-Reifen zu Präsentationszwecken montiert sind und somit direkt begutachtet werden konnten. Die Veranstaltung, die von Helmut Lechner, Filialleiter/AD, und Florian Rödig, Verkaufsleiter Nabholz, organisiert wurde, „war ein wichtiger Treffpunkt für alle Filialleiter und Nutzfahrzeugberater von Nabholz“, heißt es dazu weiter in einer Mitteilung. Neben Kai Frantzen waren auch Peter Kraus vom Austone-Hersteller Prinx Chengshan Tire Europe und Jörg Taylor (Marangoni) vor Ort, um ihr Fachwissen zu teilen und Fragen der Teilnehmer zu beantworten. „Diese Expertenrunde sorgte für einen hohen Informationsgehalt und eine angenehme Lernatmosphäre“, so das Küke-Fazit. ab