Goenka wird Vice Chairman bei Ceat, Banerjee Managing Director und CEO

Das Board of Directors von Ceat Ltd. hat im Rahmen seiner jüngsten Sitzung Anant Goenka – seit zehn Jahren und bis dato Managing Director und CEO bei dem zur RPG Group gehörenden indischen Reifenhersteller – zum neuen Vice Chairman des Unternehmens berufen. Dies mit Wirkung zum 1. April dieses Jahres, wobei zugleich damit Arnab Banerjee, seit 2005 in Diensten von Ceat und dort derzeit Chief Operating Officer, dessen bisherige Position übernimmt. Goenka soll als Sohn von RPG-Chairman Harsh Goenka zukünftig verstärkt strategische Aufgaben innerhalb der Gruppe übernehmen mit dem Ziel, deren Wachstum weiter voranzutreiben bzw. auf ein neues Level zu heben. cm