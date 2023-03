Vertriebsaktivierung „Falken sagt Tanke“ findet wieder statt

Die Tankgutscheinkampagne „Falken sagt Tanke“ geht auch in dieser Wechselsaison in zahlreichen Kernmärkten von Falken an den Start: Vom 15. März bis zum 31. Mai 2023 können Kunden beim Kauf einen Satzes Falken-Sommerreifen ab 16 Zoll einen Tankgutschein in Höhe von 20 Euro erhalten. „Die Gutscheine variieren von Land zu Land und können an verschiedenen Tankstellen zum Tanken oder Einkaufen genutzt werden“, heißt es dazu aus der Zentrale von Falken Tyre Europe. Die Aktion werde dabei „wie immer“ am Point-of-Sale mit zahlreichen Maßnahmen unterstützt und im reichweitenstarken TV- und Web-Umfeld beworben.

