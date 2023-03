Kampagne: Hofmann Power Weight thematisiert das effiziente Räderwechseln

Hofmann Power Weight hat eine Kampagne gestartet, mit der das „effiziente Räderwechseln“ thematisiert werden soll. Noch bis zum 9. April stellt das in Veitshöchheim bei Würzburg ansässige Unternehmen Wegmann Automotive „tierisch gute Produkte“ vor, „die eine effiziente Durchführung des Räderwechselservices ermöglichen“ sollen; mit Hilfe von Tieren und deren Eigenschaften werde „der Mehrwert der Produkte verdeutlicht“, die im Wuchtprozess zum Einsatz kommen, heißt es dazu in einer Mitteilung. Denn: Gerade in der jetzt beginnenden Umrüstsaison seien „Schnelligkeit und Effizienz zwei besonders wichtige Aspekte für Werkstätten und Reifenhändler“.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN