Novitec veredelt den Lamborghini Huracán Tecnica auch mit Vossen-Rädern

Novitec hat einen Lamborghini Huracán Tecnica veredelt. Die maßgeschneiderten Sichtcarbon-Komponenten betonten die sportliche Optik noch mehr. Um die die Keilform des Sportwagens noch mehr zu unterstreichen, entwickelte der Veredler in Kooperation mit dem amerikanischen Hersteller Vossen Wheels maßgeschneiderte Räder in 20 und 21 Zoll Durchmesser. Die Novitec-NL4-Räder zeichnen sich ihre sechs zum Felgenhorn in ein Y auslaufenden Speichen aus. Sie sollen die Räder noch größer wirken lassen, als sie eh schon sind. Auf der Vorderachse werden 9×20 Zoll Felgen mit 245/30 ZR20 Reifen gefahren. Die 12.5×21 Zoll Felgen an der Hinterachse sorgten mit 325/25 ZR21 Pneus für hervorragende Traktion. Vossen erfülle mit einer Palette von 72 Farben, die zusätzlich auch noch mit gebürsteten oder polierten Oberflächen kombiniert werden könnten, selbst ausgefallene Kundenwünsche. cs