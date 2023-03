Giti Tire baut Sponsoring im europäischen Eishockey weiter aus

Giti Tire erweitert sein Engagement als Sponsor im europäischen Eishockey. Wie der Hersteller dazu mitteilt, sei man jetzt mit der Marke Giti Sponsor des tschechischen Erstligateams BK Mladá Boleslav. Die Partnerschaft umfasse Bandenwerbung sowie das Markenlogo auf den Trikothosen, außerdem könne der Hersteller bei den Heimspielen in Mladá Boleslav VIP-Events mit Kunden veranstalten. Erst im vergangenen Oktober hatte Giti Tire für die Marke GT Radial das Engagement als Sponsor und Offizieller Reifenpartner der Champions Hockey League (CHL) um eine zweite Saison verlängert. Laut Stefan Brohs, bei Giti Tire also Marketingdirektor Europa verantwortlich, werden die Spiele üblicherweise von zahlreichen Zuschauern besucht, außerdem gebe es „eine beträchtliche Berichterstattung in TV, online, in Print und im Radio“. ab