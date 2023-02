Neuer Katalog und Designbroschüre 2023 von CMS sind da

CMS verschickt diese Tage den neuen Katalog und die Designbroschüre 2023 an die Kunden. Präsentiert werden hier die neuen Highlights. Beides kann auch auf der Webseite cms-wheels.de angesehen und runtergeladen werden. Auch per Mail unter info@cms-wheels.de können sie angefordert werden. Angesagt seien derzeit polierte Räder mit schimmernder Metallic-Optik. Und da insbesondere in Kupfer oder Blau. CMS veredelt diesen Trend mit neuen Farbvarianten für die Designs C30, C32 und C33. Zu sehen wird auch das neue CMS34 sein. Das Fünfspeichendesign wird zur Jahresmitte im Shop erscheinen. cs