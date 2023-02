Rubí Copper R: JE Design erweitert Felgenprogramm

Die JE Design GmbH erweitert ihr Felgenprogramm für das Rubí-Copper-R-Aluminiumrad um zwei neue Größen. Und zwar um 8×20 Zoll mit Einpresstiefe und 9×20 Zoll mit Einpresstiefe 35. Das Design ist in einer schwarzseidenmatten Oberfläche mit einem speziellen Kupferfinish zu haben. Das Rad sei beispielsweise für in 8×20 Zoll beim Cupra Formentor KM und Ateca 5FP mit einer Bereifung von 245/35 R20 eintragungsfrei. Beim Seat Tarraco KN kämen Pneus in der Größe 235/45 R20 zum Einsatz und seien ebenfalls eintragungsfrei. Die Dimension 9×20 Einpresstiefe 35 nutze JE Design verstärkt bei den bekannten Widebodykits für Formentor, Leon und Ateca. cs