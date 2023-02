Diewe Wheels stattet ID.Buzz mit Rädern von Etabeta aus

Diewe-Wheels verpasste dem ID.Buzz von Volkswagen neue Räder. Und zwar wurde der Elektrobus von den Räderspezialisten mit den Etabeta-Unit-Rädern in 21 Zoll mit einer Bereifung von 235/45 an der Vorderachse und 265/40 an der Hinterachse bestückt. Das Ganze Paket entspreche der Serienbereifung und werde mit einer ABE-Freigabe geliefert. Das Rad ist in sieben verschiedenen Oberflächen zu bestellen. Diewe Wheels ist Generalimporteur der Marke Etabeta. cs