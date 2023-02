VMI Group erweitert ihre Fertigungsstätte in Polen

Die VMI Group hat in ihrer Fertigungsstätte im polnischen Leszno drei neue Produktions- und Montagehallen eröffnet, wodurch sich die gesamte Hallenfläche für die Herstellung von Maschinen auf rund 30.000 m2 erhöht. Obwohl die neuen Hallen nicht ausschließlich für die Herstellung von Reifenmaschinen und -anlagen bestimmt seien, wie es dazu in einer Mitteilung heißt, werde VMI einen Großteil dieser Erweiterung eben dafür nutzen. Die neuen Gebäude seien so konzipiert worden, dass die Ziele der ökologischen Nachhaltigkeit durch den Einsatz moderner LED-Beleuchtung und Solarenergie erreicht werden. „Diese Erweiterung ist der nächste wichtige Schritt für VMI“, kommentierte Harm Voortman, CEO der VMI Group, die Erweiterung und ergänzte: „Indem wir die Kapazität in Polen deutlich erhöhen, verbessern wir unsere Fähigkeit, die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen und unsere globale Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.“ ab