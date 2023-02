Autec präsentiert Räderprogramm ausschließlich digital

Räderspezialist Autec verzichtet auf Printkataloge und stellt sein Räderprogramm für das Frühjahr 2023 ausschließlich digital zur Verfügung. In der Vergangenheit wurde der Katalog postalisch an alle Autec-Händler versendet. Die Umstellung auf einen rein digitalen Katalog begründet Thomas Geis, Geschäftsführer Vertrieb & Marketing, so: „Wir beobachten seit einigen Jahren, dass der Katalog immer weniger nachgefragt wurde. Zudem ist uns Nachhaltigkeit und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen sehr wichtig. Daher möchten wir zukünftig auf gedruckte Verkaufsunterlagen verzichten und unseren Fokus verstärkt auf digitale Informationen setzen.“ Das Räderprogramm Frühjahr 2023 bietet auf 28 Seiten eine Übersicht zu allen aktuellen Designs und steht ab sofort als Online-Blätterkatalog unter https://autec-wheels.de/downloads/kataloge/ bereit. cs