Autec: ClubRacing-EVO-Rad bald in neuen Größen erhältlich

Das ClubRacing-EVO-Rad von Autec ist bald in zwei weiteren Dimensionen erhältlich. Das leicht konkave Design ist dank Flowforming-Technologie ein Leichtgewicht und ab Mai 2023 auch in den Größen 10×18 und 11×18 Zoll verfügbar. Die neuen Dimensionen haben ein optimiertes Felgenbett, das speziell für Rennsportfahrzeuge mit großen Bremsanlagen wie etwa die neuen BMW M-Modelle M2, M3 und M4 sowie sämtliche TCR-Modelle entwickelt wurde. Das Rad ist in Schwarz glänzend mit Teile- und/oder Festigkeitsgutachten erhältlich. cs