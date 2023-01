Toyo Tires: Uwe Michael geht in Ruhestand, Michael Schmitz übernimmt in Norddeutschland

Nach 27 Jahren bei Toyo Tires hat sich Uwe Michael, der als Bereichsleiter für Norddeutschland zuständig war, in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Michael Schmitz, der seit diesem Monat die Kunden in Norddeutschland betreut. Schmitz bringe jahrelange Erfahrung mit und wolle „zukünftig den Kunden in Norddeutschland mit Rat und Tat zur Seite“ stehen, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Wir bedanken uns bei Uwe Michael für seinen langjährigen und herausragenden Einsatz, der stets von profundem Fachwissen geprägt war. Mit Michael Schmitz konnten wir einen erfahrenen Branchenkenner als Nachfolger gewinnen, der jetzt mit uns gemeinsam die Zukunft des Vertriebs in Norddeutschland gestaltet“, sagt Michael Kraft, General Manager Sales DACH der Toyo Tire Deutschland GmbH.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN