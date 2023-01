Kostenlose technische Castrol-Unterstützung für Werkstätten

Der Schmierstoffanbieter Castrol hat in Partnerschaft mit Teleperformance – ein Unternehmen für Omnichannelkundenakquisitionsmanagement, Kundenbetreuung, technischen Kundendienst und andere Dienstleistungen – einen neuen technischen Unterstützungsdienst für Werkstätten gestartet. Das für sie kostenlosen und dank des Einsatzes künstlicher Intelligenz (KI) mehrsprachige Angebot steht demnach acht Stunden am Tag an fünf Tagen der Woche per E-Mail (Kundenservice@castrol.com) oder telefonisch (+49/20988/129812) zur Verfügung. Geschultes Personal soll darüber unabhängige genauso wie konzessionierte Kfz-Betriebe, Distributoren, Einzelhändler und Castrol-Markenwerkstätten in ganz Deutschland rund um das Produktportfolio des Anbieters beraten und technische Fragen beantworten können. „Unsere Produkte zeichnen sich durch hoch entwickelte Komponenten aus und sind so formuliert, dass sie überragende Performance bieten. Daher ist es klar, dass einige unserer Kunden und Handelspartner die Vorteile vollständig verstehen möchten und herausfinden wollen, wie sie das Beste aus ihnen herausholen können“, erklärt Federico Bindi, Geschäftsführer Anwendungstechnik für die EMEA-Region (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) bei Castrol Europe. cm