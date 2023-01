Antidumpingzölle für Aluminiumräder aus Marokko erhöht

Die endgültigen Strafzölle gegen Einfuhren von Kraftfahrzeugrädern aus Aluminium mit Ursprung in Marokko in die Europäische Union sind nun festgelegt. Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 11. Januar wurden sie veröffentlicht. Demnach werden ab sofort für fünf Jahre die aus dem afrikanischen Land eingeführten Räder mit einem Antidumpingzoll von 17,5 Prozent belegt. Für die vom Hersteller Hands 8 S.A. eingeführten Räder werden neun Prozent fällig. Ende des Monats könnte auch die Verlängerung der Strafzölle auf in China gefertigte und von dort importierten Aluminiumrädern erfolgen. christine.schoenfeld@reifenpresse.de