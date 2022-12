Pneunero Reifen GmbH in Liquidation bzw. vor Löschung

Die zuvor als Z-Tyre GmbH firmierende Pneunero Reifen GmbH befindet sich in Liquidation. Nachdem die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Unternehmens, das sich dem Vertrieb von Reifen der Marke Z-Tyre widmete und sich ab 2016 auch an einem Reifenabo gemeinsam mit der Alzura AG (früher: Saitow AG) versucht hatte, durch Beschluss des Amtsgerichtes Kaiserslautern „mangels einer die Kosten des Verfahrens deckenden Masse abgelehnt“ worden war, ist Ende September eine Löschungsankündigung veröffentlicht worden. Demnach beabsichtigt das Registergericht die Gesellschaft von Amts wegen zu löschen – aufgrund Vermögenslosigkeit. Die Frist zur Erhebung eines Widerspruchs dagegen ist auf drei Monate ab Veröffentlichungsdatum (26. September) festgesetzt, läuft mithin also zum Jahresende aus. christian.marx@reifenpresse.de