Nexen Tire veranstaltet Eintracht-Frankfurt-Autogrammstunde in Kelkheim

Am kommenden Dienstag (Nikolaustag) veranstaltet Nexen Tire an seinem Standort in Kelkheim für seine Partner und Vertreter der Stadt eine „besondere Veranstaltung“. Mit Tuta und Éric Junior Dina Ebimbe werden zwei Fußball-Profis von Eintracht Frankfurt vor Ort sein „und sich Zeit für Autogramme und die Fans nehmen“, so der Hersteller in einer Mitteilung. Nach einer exklusiven Runde für den Handel, Partner sowie die Mitarbeiter von Nexen Tire sei ab 18 Uhr auch die Öffentlichkeit eingeladen. Der Bundesligist, dessen Partner der Hersteller seit 2012 ist, werde außerdem mit seinem Merchandise-Truck sowie einem Infostand vor Ort sein. ab