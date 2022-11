Hundai liegt klar vor Totota

Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sind auch Sie – genau wie der Autor dieser Zeilen – nicht auf Anhieb in der Lage, den Namen der Automarke SsangYong fehlerfrei in eine Onlinesuche, etwa bei Google, einzutippen. Inwiefern viele Internetnutzer aber auch Schwierigkeiten haben, Wolksvagen, Porche und selbst BWM richtig zu schreiben, das hat jetzt die Plattform Confused.com im Detail nachgezählt. Danach ist die Automarke, die online am häufigsten falsch geschrieben wird, natürlich: Hundai. Laut Confused.com lassen sich pro Monat weltweit immerhin 2,25 Millionen Mal falsch getippte Suchfragen nach der Marke des südkoreanischen Automobilherstellers finden. Danach kommen bereits Volkswagon und Porshe aus Deutschland (1,2 bzw. 1,0 Millionen falsche getippte Suchen), gefolgt von Totota und – hier der erste Hersteller aus Frankreich, wo vermutlich jeder nicht-frankophile Mensch Rechtschreibschwächen offenbaren würde: Peugot. Schade eigentlich, dass Confused.com keine Zahlen für Citroën erhoben hat; wer weiß schon, wie man das E mit Trema, also den Doppelpunkt, am Computer oder am Handy tippt… Soweit, so gut. Dass es aber auch Hunderttausenden Onlinenutzern schwerfällt, den Namen Tesla richtig zu schreiben, kann zumindest nicht mit der Länge des Wortes oder dessen Klangkomplexität erklärt werden. Vielleicht sind’s am Ende doch nur – Tippfehler. arno.borchers@reifenpresse.de

P.S.: Die Tippfehler bei den Automarken in diesem Text sind natürlich nicht unabsichtlich entstanden, sondern entstammen samt und sonders der Confused.com-Liste.