Ceat präsentiert Neuheiten auf der SIMA in Paris

Der Reifenhersteller Ceat Specialty Tyres wird sich vom 6. bis 10. November auf der SIMA 2022 in Paris präsentieren. Hier wird das Unternehmen auch einen neuen Radialreifen für landwirtschaftliche Zugmaschinen einführen. Zudem wird ein neuer Pneu mit einer „einzigartigen Technologie“ gezeigt, die eine viel größere Reifenaufstandsfläche erzeuge. Auch will das Unternehmen seine Präsenz auf der Messe nutzen, um sein Engagement für eine umweltfreundliche Reifenproduktion vorzustellen. Am Stand C057 in Halle 7 wird ein Verfahren präsentiert, mit dem Ceat sicherstellen will, dass die Reifen nachhaltig produziert werden und die Umwelt schonen, heißt es aus dem Unternehmen. cs