Opel Astra ST von Irmscher individualisiert

Zum Marktstart des neuen Opel Astra ST stellt Irmscher bereits ein komplettes Individualisierungsprogramm vor. In enger Zusammenarbeit mit der Opel Automobile GmbH wurde ein vollwertig integrierter Bodykit designt und umgesetzt. Auch ein neues Rad mit den Namen „Cosmo Star“ wurde verbaut. Es in 19 Zoll und in den Varianten Exclusiv und Schwarz erhältlich. Gefahren werden kann diese mit Reifen in Dimensionen 225/45 R19. Weiterhin bietet Irmscher die Räder „High Star“ in 19 Zoll und „Turbo Star“ in 18 Zoll für den Wagen an. cs