Zhongce Rubber investiert in Altreifenrecycling

Zhongce Rubber hat seine eigenen Recyclingkapazitäten nun erweitert durch die Inbetriebnahme einer 5.000-Tonnen-Pyrolyseanlage und einer Produktionslinie zur Gewinnung von 7.500 Tonnen flüssigem Recyclinggummi pro Jahr, wie er in Reifenmischungen des Herstellers genutzt werde. Mit entsprechenden Investitionen, die der führende chinesische Reifenhersteller nicht beziffert, setze man eine bereits 2005 begonnene Entwicklung konsequent fort. In den vergangenen 17 Jahren habe der Hersteller der Marke Westlake und anderer eigenen Aussagen zufolge „400.000 Tonnen Altreifen recycelt, was einer Menge von 1,7 Millionen Reifen entspricht“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Außerdem seien dadurch insgesamt „510.000 Tonnen Kohlenstoffemissionen eingespart“ worden, „was der Pflanzung von 27,87 Millionen Bäumen entspricht“. ab