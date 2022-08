Euromaster unterstützt Blue-Ribbon-Kampagne zur Prostatakrebsvorsorge

Die Werkstattkette Euromaster will von Mitte September an zwei Monate lang ihre Kunden auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Prostatakrebsvorsorge aufmerksam machen. In Kooperation mit der Awareness Deutschland gemeinnützige GmbH, die die bundesweite Blue-Ribbon-Kampagne verantwortet, wollen dann alle Euromaster-Teams in rund 350 Werkstätten ihre Kunden mit wissenswerten Informationen rund um das wichtige Gesundheitsthema versorgen. September ist der internationaler Prostata-Awareness-Monat, November der alljährliche Männergesundheitsmonat. „Gerne unterstützen wir die Blue-Ribbon-Kampagne“, sagt Dr. David Gabrysch, Geschäftsführer Euromaster Deutschland und Österreich. „Unter dem Motto ‚Zur Werkstatt, bevor Du liegen bleibst‘ werden wir die Monate von September bis November nutzen, um unsere Kunden an die wichtige Krebsvorsorge zu erinnern. Die Sicherheit unserer Kunden steht immer in unserem Fokus, daher freuen wir uns auch über die Möglichkeit dieses wichtigen Engagements.“ ab