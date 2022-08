Top Reifen Team erhält mit Dieter Steiner einen neuen Geschäftsführer

Die Top Reifen Team GmbH & Co KG erhält einen neuen Geschäftsführer. Wie es dazu in der österreichischen Zeitschrift Auto & Wirtschaft heißt, werde Franz Berger sich zum 1. Februar 2023 aus dem operativen Geschäft und zwei Monate später „altersbedingt“ auch offiziell aus der Geschäftsführung der Reifenhandelskooperation mit Sitz in Seekirchen am Wallersee zurückziehen. Pünktlich zum Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. Februar werde Dieter Steiner zum neuen Geschäftsführer der Top Reifen Team berufen, heißt es dort weiter. Steiner arbeitete die vergangenen sieben Jahren als Verkaufsleiter bei der 1998 gegründeten Kooperation, deren 15 Partner über 90 Niederlassungen in Österreich betreiben. Anfang 2013 hatte er Auto & Wirtschaft zufolge in die Reifenbranche gewechselt und war daraufhin Verkaufsleiter bei Reifen Wanggo in Linz, einem der Top-Reifen-Team-Partner. ab