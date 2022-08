Apollo Tyres kauft neue Maschine, um größere Vredestein-Reifen zu produzieren

Apollo Tyres in Enschede investiert in die Produktion von Landwirtschaftsreifen. Mit der Anschaffung einer neuen Maschine, die Reifen mit einem Durchmesser von bis zu 2,30 Metern produzieren kann, will das Unternehmen mehr Vredestein-Traktorreifen in Nordamerika und Europa verkaufen. Wie es in auf der Plattform tubantia.nl heißt, würden im niederländischen Werk bisher Pneus mit einem Durchmesser von bis zu zwei Metern produziert werden können. christine.schoenfeld@presse.de