Apollo sammelt über 12.000 Euro für den Kinderschutz – Reifenhändler spenden gewonnene Preise

Als Partner der Deutschen Golf-Liga initiierte die Apollo Tyres Marke Vredestein die Aktion „Every Birdie Counts“ zugunsten der Kinderschutzallianz. Für jeden gespielten Birdie – also das Einlochen mit einem Schlag unter Par – wurden fünfzig Cent gespendet. Im Laufe der Saison kam es zu einer Spendensumme von 12.193 Euro. Und es gab noch mehr Geld für Kinder: Vier Reifenhändler verzichteten auf ihre beim Golf erspielten Reifensätze und Apollo spendete das Geld an die Klinikclowns Koblenz.

Ein entsprechender Scheck wurde jetzt von Benoit Rivallant (President and CEO Apollo Tyres Europe) und Tobias Morbitzer (Geschäftsführer von Apollo Tyres Germany) an Anke Heldt (stellvertretende Landesvorsitzende des Weißen Rings sowie Außenstellenleiterin und Präventionsbeauftragte Niedersachsens) übergeben. Die Kinderschutzallianz ist ein Bündnis unterschiedlicher Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft, zu denen auch die Deutsche Golf-Liga gehört. Das Bündnis steht unter dem Dach des Niedersächsischen Innenministeriums und hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder vor Gefahren zu schützen, Missbrauch zu verhindern und dessen Darstellung in der digitalen Welt zu bekämpfen.

Die Scheckübergabe fand im Rahmen des Final Four Turnier der Deutschen Golf-Liga im Golfclub Pfalz in Neustadt an der Weinstraße statt. Während sich sowohl das Frauen- als auch das Männerteam des Hamburger Golfclubs den Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters sicherten, hatten Händler von Vredestein-Reifen die Möglichkeit hinter die Kulissen der Veranstaltung zu schauen. Bei einem gemeinsamen Turnier konnten sie zudem gegen Amateure aus der Golf-Bundesliga antreten. Im Rahmen des Wettkampfes hatten die Teilnehmer die Chance, Preise zu gewinnen. Unter anderem hatte Apollo Tryes Reifengutscheine der Marke Vredestein zur Verfügung gestellt. Vier der Golfer, die sich über neue Reifen hätten freuen können, waren hingegen selbst Reifenhändler und entschlossen sich kurzerhand dazu, ihre Preise ebenfalls zu spenden. Alessandro Eiser, Kolja Prohl und Tobias Albrecht sowie Jochen Gehrke verzichteten auf die Gutscheine. Stattdessen spendete Apollo Tyres insgesamt 2.500 Euro an die Klinikclowns Koblenz.

„Es freut uns sehr, dass bei dem gelungenen Saisonabschluss der deutschen Golf-Liga ein solch starker Beitrag zur Unterstützung der Kinderschutzallianz geleistet werden konnte“, betont Tobias Morbitzer, Geschäftsführer von Apollo Tyres Deutschland. „Kinder haben eine unbeschwerte Kindheit verdient. Die Arbeit der Kinderschutzallianz ist sehr wertvoll und wir unterstützen die Organisation aus voller Überzeugung. Es spricht zudem sehr für die Vredestein-Händler, dass sie die beim Turnier gewonnenen Sachpreise gespendet haben. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“ cs