Techno Marketing Group plant großen Auftritt auf der Automechanika

Vier Jahre, nachdem die Automechanika zuletzt als reguläre Präsenzmesse stattfinden konnte, kehrt die Veranstaltung in wenigen Wochen zurück nach Frankfurt. Dann als Aussteller ebenfalls mit von der Partie: die Techno Marketing Group (TMG) mit Sitz in den Niederlanden. Eine der TMG-Marken, die vor Ort am Messestand in Halle 8, Stand 4.0 besonders im Fokus stehen soll, ist Winntec. Zum umfangreichen Portfolio der Marke zählt Hebeausrüstung – etwa Rangierwagenheber, Flaschen- oder Ballonheber und Hebebühnen – genauso wie auch die für ihr Kippsystem patentierte Smart Cart. Auf der kommenden Automechanika will die Techno Marketing Group eine überarbeitete Smart-Cart-Reifentransportkarre präsentieren, die direkt aus der Produktion in den Niederlanden stammt.

