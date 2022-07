Tarmstedter Ausstellung lockt 106.000 Besucher

Die Tarmstedter Ausstellung rief und 106.000 Besucher kamen. Die Messe rund um Landtechnik, Tierschau, Haus und Garten feierte vom 8. bis 11. Juli 2022 ihre 72. Auflage. Die neuen Geschäftsführer der Ausstellung, Hermann Cordes und Oliver Moje, werteten die Veranstaltung als “sehr erfolgreich und gelungenen Neustart” – und das in vielerlei Hinsicht. „Zu den guten Besucherzahlen kam in diesem Jahr dank idealer Witterungsbedingungen auch eine lange Verweildauer der Gäste auf dem Gelände. Besonders erfreulich war, dass die meisten Aussteller in angenehmer Atmosphäre viele gute Gespräche geführt haben.“ Auch Player aus der Reifenbranche wie etwa Vredestein, Emigholz, Trelleborg und Hofdmann Runderneuerungstechnik waren als Aussteller dabei. cs