Yokohama verstärkt sein Senior-Management-Team in der CEE-Region

Die Yokohama Europe GmbH hat Jarosław Krzempek zum General Manager für die Organisation Zentralosteuropa mit Sitz in Warschau ernannt, die als Yokohama CEE Sp. z o.o. eingetragen ist. Krzempek bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Reifenindustrie mit und war zuletzt sechs Jahre CEO bei der Prometeon Tyre Group in der osteuropäischen Region tätig, davor CEO bei Driver Polska. „Diese Stärkung und Umstrukturierung wird sicherstellen, dass Yokohama am besten positioniert ist, um seine Strategie der weiteren Steigerung von Umsatz und Marktanteil zu erreichen“, heißt es dazu in einer Mitteilung von Yokohama Europe. Jarosław Krzempek fängt bei Yokohama CEE am 11. Juli an. ab