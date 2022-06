Bänex feiert 30-jähriges Firmenjubiläum mit großem Räderfest

Mitte Juni konnte Bänex nicht nur das bereits vierte Königsborner Räderfest an seinem Firmensitz in Königsborn nahe Magdeburg feiern. Der Reifenhändler, RTC-Partner, Filialist und Experte in Sachen Nutzfahrzeugen konnte gleichzeitig sein 30-jähriges Firmenjubiläum feiern. Dazu hatten Inhaber und Geschäftsführer Erich und Eric Bänecke, Prokurist Marco Lange sowie die 42 Bänex-Mitarbeiter immerhin über 400 Gäste in der Zentrale empfangen können.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Login Username or E-mail Passwort Angemeldet bleiben LESER WERDEN