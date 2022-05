R68-Rad von Ronal in zwei neuen Größen verfügbar

Das R68-Rad von Ronal ist ab sofort in zwei weiteren Größen mit Fünflochanbindung erhältlich. Das Vielspeichendesign mit den 20 entgegengesetzten und dennoch aufeinander bezogenen Speichen war bisher in den Dimensionen 8,0×18 und 9,0×18 Zoll in ausgewählten Lochkreisen mit Fünflochanbindung verfügbar. Neu gibt es das Rad nun auch in 8,5×19 und 9,5×19 Zoll in den Oberflächen Jetblack und Hyper grey. In 19 Zoll passe das Rad etwa auf den Polestar 2, Mercedes E 300 de, BMW 3er G3L/G3K, Tesla Model Y. cs