Reifenvertrieb Seng investiert rund 500.000 Euro in neues Zentrallager

Die Reifenvertrieb Seng GmbH setzt ihren Wachstumskurs fort und investiert insgesamt rund eine halbe Million Euro in seinen neuen Standort Kirchenlamitz in Oberfranken/Bayern. „Innovative Veränderungen gibt es in den Bereichen Automatisierung und Lagerlogistik“, heißt es dazu vonseiten des Online-Reifengroßhändlers. Ganz neu sei außerdem: Eine unternehmenseigene Fahrzeugflotte liefert – zunächst im Umkreis von rund 50 Kilometern – die Reifen direkt aus. Der Reifenvertrieb Seng hat allerdings noch mehr zu bieten.

