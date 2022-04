Mobilität 2032 ist Thema der Webfleet Mobility Conference

Am 26. April 2022 findet die Webfleet Mobility Conference als digitales Event statt und gibt einen Einblick in das Flottenmanagement und die Mobilität der Zukunft. Der Schwerpunkt wird auf den Themen Elektromobilität, Innovationen rund um den vernetzten Lkw sowie wegweisenden Mobilitätslösungen und Partnerschaften liegen. In Vorträgen und Interviews erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr über Best Practices, Erfahrungen aus erster Hand und die aktuellen Trends rund um die nachhaltige Flotte von morgen. Anmeldung und weitere Informationen unter https://www.webfleet.com/de_de/webfleet/lp/mobility-conference-2022/. cs