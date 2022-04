Firestone und Deezer unterstützen neue Musik-Talente

Firestone und Deezer starten mit „Road to The Main Stage“ einen lautstarken Wettbewerb für Newcomer, um aufstrebenden Künstlern die Chance zu bieten, ihr Talent vor Millionen von Musikfans zu präsentieren. Wer den Contest gewinnt, darf in Deutschland auf der Firestone-Bühne beim Southside Festival 2022 spielen. Die Bewerbung ist ab sofort möglich.

