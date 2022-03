Neue KB-Preisliste: Pirelli schlägt bei Sommer- und Ganzjahresreifen auf

Auch bei Pirelli Deutschland gilt demnächst eine neue KB-Preisliste. Wie der Hersteller mitteilt, sollen Consumer-Reifen mit Sommer- bzw. Ganzjahresprofilen ab dem 1. Mai um fünf Prozent teurer werden. Auch für Consumer-Winterreifen plane der Hersteller eine strukturelle Anpassung, Details dazu seien aber derzeit noch „in Bearbeitung“, wie es dazu in einer Mitteilung aus Breuberg im Odenwald heißt. Pirelli begründet diesen Schritt mit den „anhaltenden Marktszenarios von steigenden Rohmaterial- und Logistikkosten“. Details zur neuen Kalkulationsbasis will der Hersteller in Kürze verschicken. ab