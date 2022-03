März-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG als E-Paper erschienen

Heute ist die März-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG hier auf Reifenpresse.de als E-Paper erschienen. Sie können darin wieder etliche informative, spannende und exklusive Geschichten aus unserem Markt lesen. So ziehen wir beispielsweise ein vorläufiges Fazit des vergangenen Reifenjahres und legen dazu umfassendes Zahlenmaterial vor. Außerdem dreht sich thematisch viel um Landwirtschaftsreifen, um Leichtmetallräder, die Runderneuerung und natürlich um zahlreiche neue Produkte, die rechtzeitig zur Sommerumbereifung auf den Markt gekommen sind. Darüber hinaus erklären wir in unserem aktuellen Thema des Monats, wo die Reifenindustrie mit ihren Plänen steht, Luftlosreifen bzw. Non-Pneumatic Tyres (NPTs) breit in den Markt einzuführen. Und zu guter Letzt: Pirelli feiert sein 150-jähriges Bestehen, was die NEUE REIFENZEITUNG mit einer umfassenden Berichterstattung würdigt. ab

