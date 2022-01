Autecs Vielspeichendesign Lamera jetzt auch in 20 Zoll erhältlich

Autec bietet sein Vielspeichendesign Lamera jetzt auch in 20 Zoll an. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, ergänze die neue Größe in 8,5×20 Zoll mit Fünf-Loch-Anbindung ab diesem Frühjahr das bestehende Lamera-Sortiment in 17 bis 19 Zoll. „Das attraktive Vielspeichentalent besticht bereits auf den ersten Blick durch eine filigrane Linienführung. Der raffinierte Knick in jeder Speiche lässt den Mittenbereich von Lamera tiefer wirken“, heißt es dazu weiter zu dem Rad, das „schon im Stand für pure Dynamik“ stehen soll. ab