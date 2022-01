Rechtmäßiger Eigner offenbar gestohlener Reifen gesucht

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche hat die Polizei in Singen am Hohentwiel (Landkreis Konstanz/Tuttlingen) in einem Kleintransporter eine Vielzahl teils neuwertiger Autoreifen unterschiedlicher Markenhersteller auf dessen Ladefläche entdeckt. Da der 52-jährige Fahrer des Fahrzeuges keine plausiblen Angaben zu deren Herkunft machen konnte, gehen die Beamten davon aus, dass es sich möglicherweise um Diebesgut handeln könnte. Aus diesem Grund werden Hinweise erbeten, wem in letzter Zeit Autoreifen gestohlen wurden, wobei demnach Anzeichen dafür vorliegen, dass besagte Reifen unter Umständen aus dem Bereich Tuttlingen stammen könnten. Bei einem der vorgefundenen Pkw-Reifensätze soll es sich um Dunlop-Winterreifen des Typs „Winter Sport M3“ der Größe 205/55 R16 91H handeln, die mit gelben Kreidemarkierungen auf der Lauffläche versehen sind. Wer Angaben zu alldem machen kann, wird gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen (Telefonnummer: 07733/9960-0) in Verbindung zu setzen. cm