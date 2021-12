AZuR-Netzwerk nimmt Materialprüfer Brabender als neuen Partner auf

Seit 2020 engagiert sich die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) für nachhaltige Wege des Altreifenrecyclings. Jetzt hat das Netzwerk die Brabender GmbH & Co. KG mit Sitz in Duisburg als neuen Partner gewinnen können. Das Unternehmen stellt Mess- und Verfahrenstechnik im Labormaßstab für verschiedene Industrien her und unterstützt das Innovationsforum Altreifenrecycling mit seiner Expertise. Brabender entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Geräte und Ausrüstungen zur Prüfung von Materialqualität in der Nahrungsmittel-, Futtermittel-, Kunststoff- und Gummiindustrie – darunter auch Geräte zur Bestimmung von Feststoffen wie Gummi oder Industrieruß (Carbon Black), beides Hauptbestandteile von Reifen. ab