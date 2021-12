Auch Toyo Tires dreht zum neuen Jahr an der Preisschraube

Die Toyo Tire Europe GmbH kündigt eine Preisanpassung zum neuen Jahr an. Wie es dazu in einer Mitteilung der in Willich ansässigen Vertriebsgesellschaft des japanischen Herstellers heißt, werde ab dem 2. Januar ein Aufschlag von acht Prozent auf Sommer- und Ganzjahresreifen aus dem Consumer-Segment für Kunden in Deutschland fällig. Geschäftsführer Kenta Kuribayashi verweist in diesem Zusammenhang auf die „rasant steigenden Rohstoff- und Transportkosten“, die einen solchen Preisschritt „notwendig“ gemacht hätten. Trotz dieser Entscheidung blieben die Preise von Toyo in Deutschland „marktkonform und bieten weiterhin ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis“, so der Hersteller abschließend. Eine aktualisierte Preisliste werde in den kommenden Tagen veröffentlicht und an alle Partner verschickt. ab