Radspeicher in Stade: Menschen mit Behinderung wechseln Reifen

Die Aufbereitung von Fahrzeugen gehört schon einige Jahre ins Repertoire der Schwinge Werkstätten in Stade. Seit Kurzem gehört auch die Lagerung und Montage von Reifen und Rädern zu den Aufgaben der Menschen mit Handicap in der Werkstatt des Deutschen Roten Kreuz (DRK). Die Abteilung Radspeicher startete im März 2020 und läuft jetzt nach der Corona-Krise voll an.

