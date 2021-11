Nokian Tyres stellt neue Lkw-Reifengrößen für E-Truck und R-Truck vor

Nokian Tyres hat sein Sortiment an Lkw-Reifen erweitert. Wie es dazu vonseiten des finnischen Reifenherstellers heißt, sei der Nokian E-Truck Steer künftig auch in 385/55 R22,5 erhältlich. Die E-Truck-Produktfamilie ist optimiert für den regionalen Einsatz und biete verlässliche und wirtschaftliche Leistungen, so Nokian Tyres. Auch für den Nokian R-Truck – ein Lkw-Reifen für den On-/Offroadeinsatz – hat der Hersteller eine neue Größe eingeführt, und zwar für die Trailerversion des Reifens in 285/70 R19,5. ab