Das neue CMS-Rad C29 ist da – Weitere Farbgebung

Das neue CMS-Raddesign C29 rollt dieser Tage in den hiesigen Markt, und es ist außerdem in einer weiteren Farbgebung erhältlich, als bisher mitgeteilt. Wie es dazu in einer Mitteilung des Herstellers heißt, sei das „trendige Ganzjahresdesign“ in den Varianten Titan Glanz und Diamant Horn Schwarz-Glanz – als Winterausführung – sowie in Diamant Schwarz Glanz – als Sommerausführung – erhältlich. Das neue C29 sei in Dimensionen in 17, 18 und 20 Zoll erhältlich. ab