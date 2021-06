Gettygo-Team für ADAC Europa Classic 2021 steht

Im Rahmen eines Gewinnspiels unter seinen Kunden hat Gettygo auch in diesem Jahr einen Teilnehmer für der diesjährigen ADAC Europa Classic im September ermittelt. Das Unternehmen wird beim entspannten Oldtimer-Wandern wieder mit drei Bullis am Start sein, einem roten T1-Camper, der blauen Doka und dem T1-Lieferwagen in der Hochdachversion. In diesem Jahr hat das große Los Heiko Küppers von KS-Autoteile aus Wuppertal gezogen. Der nun frisch gebackene Gewinner wird der insgesamt achte Kunde sein, der mit dem Reifengroßhändler auf Tour gehen wird und der sechste Teilnehmer bei dem exklusiven Oldtimer-Wandern des ADAC. Ausgangspunkt für die Karawane ist in diesem Jahr der kleine Ort Schenna bei Meran, von dem aus vier Ausfahrten durch die herrliche Bergwelt Südtirols gestartet werden. cs