DPD wird am wenigsten weiterempfohlen, laut neuer ServiceValue-Studie

DPD hat zwar eine hohe Weiterempfehlungsquote. Dennoch schneidet der Dienstleister, der im kleinteiligen Reifenversand in Deutschland mit großem Abstand Marktführer ist, am schlechtesten ab im Vergleich mit drei weiteren wichtigen Anbietern. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer neuen Studie von ServiceValue in Zusammenarbeit mit FocusMoney. Die Befragung dazu fand im April und Mai dieses Jahres statt, es kamen allerdings ‚nur‘ Endverbraucher zu Wort. In dem Ranking der Paketdienste jedenfalls gelangte die Deutsche-Post-Tochter DHL – hierzulande bei den Paketdiensten klarer Marktführer – auf Platz eins (Weiterempfehlungsquote 39,4) gefolgt von UPS (37,9) und Hermes (35,8). DPD landete demnach auf Platz vier von vier mit einer Weiterempfehlungsquote von 32,3, die ServiceValue und FocusMoney aber immer noch als „hoch“ einstufen. ab