Reifen Stiebling bittet wieder zum Public Viewing

Mitfiebern oder Mitzittern! Und das wieder gemeinsam mit Freunden? Ja, das geht! „Es kommt endlich wieder Leben in die Bude“, hofft Christian Stiebling, der ab Dienstag (15. Juni) in Kooperation mit zwei lokalen Partnern im Herner Gysenbergpark in den größten überdachten Biergarten im Ruhrgebiet einlädt. Passend zum ersten Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EURO 2020 eröffnet dort die „Reifen Stiebling Event-Arena“, die beim Public Viewing bis zu 250 Gästen Platz bieten wird. Gezeigt werden die Spiele mit deutscher Beteiligung. Und nach der EM soll nicht Schluss sein. Es seien weitere Veranstaltungen geplant. cs

Weitere Informationen: www.reifen-stiebling.de