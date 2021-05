Grasdorf: Mit VF-Technologie in den Sommer 2021

VF 710/75 R42, VF 710/70 R42, VF 520/85 R38, VF 380/90 R46, VF 380/90 R50, VF 380/90 R54 – das sind die neuen und großen AS-Reifen des indischen Herstellers Ceat. Allesamt mit richtungsweisenden Tragfähigkeiten bis zu 185D und “höchster” VF-Technologie. Zu beziehen sind sie über die Grasdorf GmbH.

„Mit diesen VF-Reifen unseres Partners Ceat öffnen wir das nächste Kapitel unserer gemeinsamen Erfolgsgeschichte. Wir sind damit in der Lage, Traktoren und Selbstfahrspritzen aus dem Profisegment auszurüsten. Wir freuen uns darauf, auch in den großen Durchmessern bis zu 2150 Millimetern jetzt mit dieser Technologie punkten zu können“, so Frank Kellewald, Gesamtvertriebsleiter der Grasdorf GmbH. Diese Bereifung sei ideal für große Traktoren ab 300 PS in Verbindung mit den bereits am Markt verfügbaren IF 600/70 R30, IF 600/70 R34, IF 650/60 R34 Ceat-Torquemax für die Vorderachsen. cs